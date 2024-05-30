Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İtalya’nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin Devletini tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, Meloninin ardından İrlanda Başbakanı Harris ile de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrailin Filistine saldırıları, Gazzeye yardım faaliyetleri ele alındı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistin diplomasisine Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store devam etti. Başkan Erdoğan, Norveç’in Filistin’i tanıma kararından ötürü Norveç hükümetini tebrik etti.