Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otelde gerçekleştirilen TRT World Forumda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, satılık kalemlere tepki göstererek, Türk demokrasisi ne zaman riske girse, devreye giren postallı medya mensuplarını unutmayacağız. Yıldırma girişimlerine karşı asla geri adım atmadık. Bugüne kadar manşetlerle çarpışa çarpışa geldik ifadelerini kullandı. Öte yandan Gazzedeki medya karartmasına da dikkat çeken Erdoğan, Gazzede 70i aşkın gazeteci öldü, dünyanın meşhur medya kuruluşları nerede? Küresel medya kartelleri Gazzedeki gazeteci katliamını Hamas bahanesiyle görmezden geliyor dedi. Katliamcı Netanyahunun Laheyde yargılanacağını söyleyen Erdoğan, Milosevic nasıl yargılandıysa, nasıl mahkum olduysa inanıyorum ki Netanyahu ve onun yardakçıları aynı şekilde yargılanacaktır, sonunda mahkum olacaklardır. şeklinde konuştu.