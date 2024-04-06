Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenen geleneksel TÜRGEV iftarında önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaşta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili tepki göstermeyen, sözde işçinin yanında olan muhaliflere çok sert tepki gösteren Erdoğan, Bu kesimler Beşiktaştaki yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. İnşaat ruhsatını veren imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsade edenler kim? Savcılarımızla bunu takip ediyoruz, kovalamaya devam ediyoruz. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler, kovalayacağız. dedi. Gençlere seçim mesajı veren Erdoğan, Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere gençlere devredeceğiz. ifadelerini kullandı.