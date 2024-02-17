Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim kapsamında başlattığı mitinglere devam ediyor. Erdoğan bugün Orduda gerçekleştirdiği mitingin ardından Giresuna geçti. Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatan Başkan Erdoğan, Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık. dedi. CHPdeki kaosa dikkat çeken Erdoğan, CHPnin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden partiyi yönetenlerin tamamının gündemi, kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir ifadelerini kullandı.