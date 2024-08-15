Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na damga vuran Dünya 5’ten büyüktür sözleri dünyaya ilham olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrikanın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyinde daimi olarak temsil edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Guterresin Afrika çıkışan destek Başkan Erdoğandan geldi. Erdoğan, Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak Dünya 5’ten Büyüktür demeyi, Daha Adil Bir Dünya Mümkün anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir dedi.