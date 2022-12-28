Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güven mektubu sunan ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Kabulde Sri Lankanın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistanın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev hazır bulundu. Lillianın Türkçe Nasılsınız? diye sorması üzerine Erdoğan, Sağ olun siz nasılsınız? yanıtını verdi. Öte yandan gelişme üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkçe bir mesaj paylaşarak Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunların güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.