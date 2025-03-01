Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Kanal 7 Medya Grubunun 30. yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat zulmünün Türkiyeye maliyetinin 380 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan, Bunların sorumlusu sensin CHP, siz yaptınız bunları. Millet fakirleşirken dönemin şakşakçısı kartel medyası daha da zenginleşti. dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde 27 Şubat itibarıyla artık yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, Bu süreci baltalayacak her türlü provokasyona karşı tedbirlerimize alacağız. Terörsüz Türkiyenin kazananı 85 milyonun tamamı, milletimizin her bir ferdi olacaktır. ifadelerini kullandı.