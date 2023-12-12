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Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" / 12.12.23

Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" / 12.12.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" / 12.12.23

Takvim 00:37
02

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Bakan açıkladı: Koca tutuklandı / 12.12.23

Takvim 00:48
03

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den bomba itiraf! 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim / 12.12.23

Takvim 00:49
04

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar: "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik" / 12.12.23

Takvim 09:30
05

700 bin işçiye ikramiye: En az net 7.748 TL I Kim, ne kadar alacak?

Takvim 01:21
06

Fırsatçılardan yeni yöntem! Günlük kiralık evler saatlik kiralanmaya başlandı / 12.12.23

Takvim 02:29
07

Seçil Erzan'ın fon vurgununda yeni detaylar! Şubenin kameraları neden genel müdürlük binasına taşındı? / 12.12.23

Takvim 01:44
08

Kıbrıs'ta siyonistlerin KKTC'de 25 bin dönüm arsa aldığı iddia edildi: "Sessiz kıskaç" planladıkları belirtildi / 12.12.23

Takvim 01:55
09

Sigorta yoksa tazminat var: Sigorta primleri yatırılmayan çalışan kıdem talep edebilir mi? Haklı fesih ile geçerli fesih arasındaki fark nedir?

Takvim 02:58
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