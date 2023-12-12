MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Ligin 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Melere saldırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya sert tepki gösterdi. Erdoğan, Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz. dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, Sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. dedi. A Spor canlı yayınında, yaşanan bu olayın ardından tüm hakemlerin maçlara çıkmama kararı aldığı ifade edildi. Öte yandan 4 büyükler olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.