Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Programında yaptığı konuşmada herkesi hayırda yarışmaya davet etti. 13-20 Mart haftasının İyilik Haftası olarak kutlanacağını belirten Erdoğan, zalime karşı mazlumun safında olduklarını belirtti. Erdoğan, Hattatların Reisi Hasan Çelebiyi, Esadın Hama katliamında Suriye halkını bombalamayı reddeden pilotu, Gazzenin yiğit evlatlarını ve Mescidi Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabriyi unutmadı. Törende İyilik Ödülleri de sahiplerini buldu.