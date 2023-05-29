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Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrattığı 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'na olay gönderme / 29.05.23

Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrattığı 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'na olay gönderme / 29.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan hezimete uğrattığı 'hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'na olay gönderme / 29.05.23

Takvim 02:30
02

ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı: Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum / 29.05.23

Takvim 01:36
03

Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor! 12. kez kaybetti yine istifa etmedi: Yürüyüşümüz sürüyor buradayız... Aslı Baykal'dan olay mesaj / 29.05.23

Takvim 02:33
04

CHP yandaşı İsmail Saymaz 'Kemal Bey ne kadar devam edecek?' dedi! Yayından apar topar gönderildi / 29.05.23

Takvim 02:21
05

Fenerbahçe Hırvat kaleci için Zagreb ile masaya oturdu: İşte Fener’in Livakovic teklifi... / 29.05.23

Takvim 01:06
06

Trabzonspor'dan Reggie Cannon hamlesi: Fırtına tüm şartları zorluyor! / 29.05.23

Takvim 01:10
07

Gelirler artıyor! Seçimlerin ardından milyonları ilgilendiren önemli düzenlemeler hayata geçirilecek

Takvim 03:53
08

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan şerefli Türk polisi ve jandarmasına 'tükürüklü' hakaret! Seçim öncesi rezil algı operasyonu / 28.05.23

Takvim 03:11
09

Kural tanımaz demokrasi haydutluğu! Kılıçdaroğlu yine seçim yasaklarını çiğneyip propaganda yaptı: Peki yasa ne diyor? / 28.05.23

Takvim 03:13
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