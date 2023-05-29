Milli irade sandıkta tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğluna 2 milyondan fazla oy farkı atarak tarihi seçimleri kazandı. Seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında Kılıçdaroğlunun hesap uzmanlığına dikkat çeken Erdoğan, CHPnin %1 oy alan partilere 40 vekil verdiğini belirterek 146dan 129a bu milletvekilleri sayısını düşürene de haydi diyemezsiniz dedi. Kemal Kılıçdaroğlunun Kandille yürüttüğü kirli iş birliğini hatırlatan Erdoğan, Şimdi Kandildekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor şeklinde konuştu.