Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen İdareciler Günü Programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Milletin hayır duasının devletin en güçlü hazinesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Milletin bedduasını alan ise ne bu dünyada ne de ahirette iflah olur. dedi. Valilere odalarınıza sıkışmayın uyarısı yapan Erdoğan, Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de hafızalarımızda derin yaralar açan 28 Şubat dönemi uygulamalarının günümüz Türkiyesinde yeri yoktur. ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin Esad gitti sığınmacılar da gitsin açıklamasının kara bir cehalet örneği olduğunu ifade eden Erdoğan, terörsüz Türkiye idealinin gerçekleşeceğini belirtti.