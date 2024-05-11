Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonunda düzenlenen İdari Yargı Günü ve Danıştayın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Adaletin olmadığı yerde huzur olmayacağını belirten Erdoğan, Ülkenin selameti yerine belli zümrenin menfaatini gözeten dar kadrocu anlayışların adalet teşkilatı dahil devlet kurumlarında yuvalanmasına izin vermeyeceğiz. dedi. Erdoğan, yargının siyasi tartışmaların içine çekilmesinin hatalı olduğunu ifade ederek, Güçlü, tarafsız, bağımsız, seri işleyen bir adalet sistemi, evlatlarımıza bırakabileceğimiz en kıymetli mirastır. şeklinde konuştu. Çalışmaları devam eden yeni anayasayla ilgili de konuşan Erdoğan, Sivil siyasetin alanını genişleterek ülkemizin sorunlarının çözümünü hızlandıracaktır. ifadelerini kullandı. Erdoğan, yargının eleştirilemez olmadığını ancak bunun bir sınırı olduğunu hatırlattı.