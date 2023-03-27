Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan İstanbulda düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye Yüzyılına ait hayallarimiz için kritik bir tercihin arafesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin yine yanımızda yer alacağını inanıyorum. dedi. Erdoğan konuşmasında, Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır ifadelerini kullandı.