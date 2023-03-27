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Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar / 27.03.23

Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar / 27.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar / 27.03.23

Takvim 02:38
02

Kadıköy'deki bir sokak röportajında Z kuşağından muhalefete bombandırman! Sosyal medyada gündem oldu / 26.03.23

Takvim 02:13
03

İsrail'den skandal sansür! Fotoğraftan Kubbet-üs Sahra'yı photosopla sildiler / 26.03.23

Takvim 01:37
04

15.6 milyon kişiye 62.4 milyarlık ikramiye! En düşük emekli aylığına yapılan zamdan kaç kişi yararlanacak?

Takvim 02:46
05

Fenerbahçe yönetim İsmail Yüksek için kapıyı 20 milyondan açtı / 27.03.23

Takvim 01:02
06

6'lı koalisyonun "Halil İbrahim sofrası" da bu kadar olur! İftar programında yer arayan yaşlı amcayı kovdular / 26.03.23

Takvim 02:27
07

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: "30 bin 62 personel alımı yapacağız" / 26.03.23

Takvim 00:53
08

Depremzedeye haziran ayına fatura çıkmayacak! 4.08 milyar TL'lik borç silindi

Takvim 00:54
09

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Takvim 01:06
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