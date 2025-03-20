Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen çiftçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde çiftçilerin mahsullerini yakaran FETÖcülere geçit vermediğini belirten Başkan Erdoğan, Çiftçilerimizin fedakarlığını unutmayacağız. dedi. Tarım bitti yalanına sert tepki gösteren Erdoğan, Türkiyenin tarımsal hasılada Avrupada lider olduğunu ifade etti. Çiftçilere müjdeleri peş peşe sıralayan Başkan Erdoğan, 2025 yılında 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. şeklinde konuştu. Erdoğan, bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynağın çiftçilere hibe olarak verileceğini bildirdi.