Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiyeye demokrasi, insan hakları ve hukuk dersi veren Batının Gazzede tek cümle kuramadığını belirten Başkan Erdoğan, Batı İsrailin saldırılarına sağır kesildi. Daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. dedi. BMnin Gazze imtihanında başarısız olduğunu belirten Erdoğan, BMnin mevcut yapısı akan kanı durdurmadı. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi ne çatışmaları durdurması ne de insanlığa umut olması mümkün değildir. ifadelerini kullandı. İsrailin elinde atom bombası olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahunun savaş suçlarından yargılanacağını açıkladı. Erdoğan, Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir ebediyen de öyle kalacaktır. şeklinde konuştu.