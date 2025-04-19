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Başkan Erdoğan'dan işgallere zemin hazırlayıp soykırıma susan Batı medyasına sert tepki: Nerede BBC nerede CNN! / 18.04.25

Başkan Erdoğan'dan işgallere zemin hazırlayıp soykırıma susan Batı medyasına sert tepki: Nerede BBC nerede CNN! / 18.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan işgallere zemin hazırlayıp soykırıma susan Batı medyasına sert tepki: Nerede BBC nerede CNN! / 18.04.25

Takvim 07:05
02

Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye! / 18.04.25

Takvim 07:25
03

CHP'nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine "mutlak butlan" dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK'dan belge istedi / 17.04.25

Takvim 06:22
04

Galatasaray'ın aşkı depreşti! Dünya yıldızı transferin ilk sırasında / 18.04.25

Takvim 07:15
05

Nevşin Mengü itirafçı beğenmiyor! Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ı küçümsedi: Görevi biraz sembolikti / 18.04.25

Takvim 02:33
06

Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM'e konuştu: Özel'in genel başkanlığı meşru değil ortada 'Tam Kanunsuzluk' hali var / 18.04.25

Takvim 03:50
07

İkinci "teğmenler" yalanı: CHP yandaşları bu kez "peç" üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı / 18.04.25

Takvim 05:27
08

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde aile boyu yolsuzluk! Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı: Sevk yazısı ortaya çıktı / 18.04.25

Takvim 06:50
09

Şam'a saldırı mı olacak? ABD "Hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir" diyerek vatandaşlarına çağrıda bulundu: Suriye'den çıkın / 18.04.25

Takvim 03:03
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