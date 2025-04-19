Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistini Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gazzedeki soykırıma sessiz kalan Batıya tepki gösteren Başkan Erdoğan, Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Nerede BBC nerede CNN. dedi. Bölgede iki devletli çözümün alternatifi olmadığının altını çizen Erdoğan, Filistinlileri yerinden edecek hiçbir teklifin bizim tarafımızda kıymeti yoktur. Gazze Gazzelilerindir. Yeni tehcirlere asla tahammülümüz olamaz. ifadelerini kullandı.