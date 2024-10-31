Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreninde tarihi mesajlar verdi. İsrailin Gazzedeki soykırımı karşısında etkisiz ve tepkisiz kalan Batılı ülkelere tepki gösteren Erdoğan, Bu insanlığın tükenişidir. Uluslararası hukukun yerini orman kanunları aldığının göstergesidir değerlendirmesini yaptı. Gazzeli müminler Bedrin aslanları gibi direniyor diyen Başkan Erdoğan, soykırım karşısında suskun kalan İslam dünyasına Bizim, Gazzede yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kuran-ı Kerimle şehit olan çocuklara borcumuz var. Kardeşlerimizi yalnız ve çaresiz bırakamayız çağrısı yaptı.