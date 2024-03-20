Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ispartada önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun düşüşe geçeceğini kaydedip ekonomik göstergelerin iyi olduğunu dile getiren Erdoğan, Enflasyon düştükçe ekonomideki olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız ifadelerini kullandı. Tam bağımsız savunma sanayiinin önemine dikkat çekip SİHAlar KAAN ve diğer projeleri örnek veren Başkan Erdoğan, Daha da yapacağız dedi. CHPde paradan kule skandalına da değinen Erdoğan, Deste deste dolarlarla nereye gidersin? CHP’nin İstanbul adayı deste deste dolarlarla seçim kazanmak istiyor şeklinde konuştu.