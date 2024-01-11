Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörle mücadelede MİTin başarısına dikkat çekerek PKK elebaşlarını inlerinden çıkamaz hale getirdik. MİT tamamen lider kadroyu yok etmek için uğraşıyor. Ayak takımıyla ne işimiz var. İnlerine girmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Öte yandan MİTin MOSSAD operasyonuna da değinen Erdoğan, İsrail MİTin MOSSAD operasyonu karşısında şaşkın. Siz hala MİTi tanıyamadınız. Durun bu daha ilk adım dedi.