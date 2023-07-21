Körfez turu ve KKTC ziyareti sonrasında gazetecilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde İsrail medyasında yer alan İsrailin doğal gazının Akdenizden Türkiye üzerinden Avrupaya arzı hakkındaki soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey’in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun şeklinde cevap verdi.