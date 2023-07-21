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Başkan Erdoğan'dan İsrail'in doğal gazını Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya taşıma isteğine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'lı yanıt

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in doğal gazını Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya taşıma isteğine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'lı yanıt

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan İsrail'in doğal gazını Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya taşıma isteğine eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'lı yanıt

Takvim 03:00
02

Ciğerlerimiz yandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: "10 günde 40 ilde 203 orman yangını" / 21.07.23

Takvim 01:24
03

Başkan Erdoğan ÖTV artışının nedenini madde madde açıkladı

Takvim 03:09
04

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Takvim 01:09
05

CHP'li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! Ankara'nın ardından Antalya'da ulaşıma yüzde 56 zam... / 20.07.23

Takvim 01:24
06

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Takvim 01:39
07

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Takvim 02:10
08

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Takvim 03:02
09

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Takvim 01:17
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