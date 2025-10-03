Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezinde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrailin Sumud Filosuna yaptığı yasadışı terör baskınına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Yapılan haydutluğu kınıyorum, baskını lanetliyorum. dedi. İsrail suçlarını gizlemek için baskını yaptığı belirten Erdoğan, Türk aktivistlerin kılına zarar gelmesine izin vermeyeceklerini bildirdi. Yolsuzluk çetelerinin tehdidiyle karşı karşıya kalan belediyelere AK Partiye katılma çağrısı yapan Başkan Erdoğan, TBMM açılışına katılmayan CHPye, CHP en büyük saygısızlığı bize değil bizden daha ziyade milli iradeye ve Gazi Meclise karşı sergilemiştir. Belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden hala çıkamadı. diyerek sert tepki gösterdi.