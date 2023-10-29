Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrailin Gazzede katliamı karşısında İstanbulda düzenlenen Büyük Filistin Mitinginde açıklamalarda bulundu. Dünyaya bir gece ansızın mesajı veren Başkan Erdoğan, Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazır dedi. Haması terör örgütü ilan eden muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, Ukraynada ölen çocuklar için gözyaşı döküp Gazzede ölen masumlara sesini çıkarmayan Batıya sert tepki gösterdi. Katil İsraili dünyaya savaş suçlusu ilan edeceklerini belirten Erdoğan, PKK ve FETÖye de ABD ve Tel Aviv yönetiminin destek verdiğini belirtti.