Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödüllerinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyonun tek hanelere düşmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, Mazide bir hatıra olarak kalacak dedi. Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacanın televizyon programlarına çıkıp ekonomi açıklamalarında bulunması hakkında Çıkmış ben yaptım deyip duruyor. Sen kimsin ki? Başbakan onay vermese ne yapabilirsin? dedi. Yatırımcılara düşük faizli yatırım çağrısında da bulunan Erdoğan, çalışan ve işverene vergi istisnası müjdesi verdi. İşte detaylar...