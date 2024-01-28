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Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar / 27.01.24

Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar / 27.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar / 27.01.24

Takvim 06:24
02

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'da / 28.01.24

Takvim 00:48
03

Bu haber sadece TAKVİM'de: Mansur Yavaş CHP'ye rest çekti! Afişlerinden logoyu sildi, mitinglerinde CHP bayrağına sansür uyguladı! / 28.01.24

Takvim 00:36
04

Muharrem İnce fondaş Sözcü TV'de CHP'ye sağlı sollu daldı kapıları kapattı: Utanmalısınız / 27.01.24

Takvim 03:22
05

CHP'de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı / 27.01.24

Takvim 01:19
06

CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki İzmir krizi sürüyor! Yine ertelendi... İstanbul'un ilçeleri belli oldu / 27.01.24

Takvim 00:56
07

Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Policy yazdı sinsi plan deşifre oldu: Suriye'den çekilme yok YPG/PKK üzerinden kirli terör senaryosu / 27.01.24

Takvim 01:14
08

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum projelerini anlattı! Trafik çilesini nasıl çözecek? İlk metro projesini açıkladı / 27.01.24

Takvim 17:57
09

CHP'de "Battal boy" kriz! Battal İlgezdi ipleri kopardı: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz / 27.01.24

Takvim 01:11
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