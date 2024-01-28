Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İzmiri altyapı sorunlarından kurtaracaklarını belirten Erdoğan, 35 bin sağlık personeli alacaklarının müjdesini verdi. Hastanenin yollarını yapmayan CHPli belediyeye tepki gösteren Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. dedi. İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. Hastane, bu özellikleriyle Ege Bölgesinin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.