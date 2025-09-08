Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İzmirdeki saldırganın bağlantılarının araştırıldığını bildirdi. Erdoğan, Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akına Allahtan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. dedi. Öğrencilere Gazzeye mesajı veren Erdoğan, Katledilmiş kardeşlerinizi asla aklınızdan ve kalbinizden çıkarmayın. Sizlerden yarını değil çok daha ötesini hedefleyerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi, bilgi ve donanımınızı sürekli artırmanızı bekliyorum. ifadelerini kullandı.