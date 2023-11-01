Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 780 bin kilometrekareye sıkıştığımız mevcut vatan topraklarını bile bize çok göreceklerini gayet iyi biliyoruz dedi ve orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi. Türk - Filistin Dostluk Hastanesinin vurulmasına sert tepki gösteren Erdoğan, Savaşta bile hastanelere dokunulmaz; hasta taşıyan ambulanslar vurulmaz; bir ülkenin veya şehrin sağlık altyapısı çökertilmez.Örgütler ile devletler arasındaki en büyük fark, işte budur ifadelerini kullandı. Gazzeli mazlumların hakkını sonuna kadar savunacağız diyen Erdoğan, İsrailin yargılanması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, kabine sonrası öğrencilere burs, KOBİlere kredi müjdesi verdi.