Son dakika haberi! Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü Beştepedeydi. Emekliye ek zam konusunun görüşüldüğü Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Irak ve Suriyenin kuzeyindeki terör koridoru planını bozduklarını belirten Erdoğan, Teröristan kurmak isteyenler operasyonlardan rahatsız. dedi. Yeni harekat mesajı veren Erdoğan, Suriyenin kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtacağız. Sınır ötesi operasyonları daraltmak gündemimizde yok, genişletmek var. Yarım kalan işleri tamamlayacağız. ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirten Erdoğan, Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam yapılacak. Böylece zam oranı yüzde 42,6ya yükseliyor. dedi.