Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine sona erdi. Kabine toplantısında ana gündem maddesi İsrailin Lübnana yönelik saldırıları oldu. Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. CHP yandaşı SÖZCÜ gazetesinin skandal manşetine sert tepki gösteren Erdoğan, Manşetleriyle darbecilere selam çakanlar bugünlerde 28 Şubat zihniyetini yeniden hortlatmaya çalışıyor. İnsanımızın takunyalı, inançlı, inançsız diye ayrıma uğradığı günler geride kalmıştır. dedi. Uluslararası toplumu İsraile karşı harekete geçmeye çağıran Erdoğan, Uluslararası toplum, İsrailin tüm bölgeyi ateşe atan bu haydutluğuna daha fazla sessiz kalamaz. ifadelerini kullandı.