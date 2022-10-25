Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı için 85 milyona Gelin hep birlikte inşa edelim çağrısında bulunan Erdoğan, Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğanın gündemin Tabipler Birliğinin ahlaksız iftirası da vardı. Erdoğan, kurum ve kişiyle Şebnem Korur Fincancı ilgili atımlarından atılacağını belirterek, Terör örgütü destekçilerini bu yapılardan temizleyeceğiz mesajını verdi. Gerekirse yasal düzenlemeyle Türk Tabipler Birliğinden Türk ifadesinin kaldırılacağını ifade etti.