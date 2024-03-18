Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadim Dostlar iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrailin Gazze işlediği soykırıma sert tepki gösteren Erdoğan, İsraile silah desteği veren Batılı ülkelerin münafıklığı Gazzeyi en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi ifadelerini kullandı. CHPnin elinde şehirlerin fetret devrine girdiğini, belediyelerin tüm sistemlerinin bozulduğunu ifade eden Erdoğan, Meydanlarda bol keseden vaat dağıtıp şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını ortaya dökeceğiz dedi. Asla rehavete yer yok uyarısında bulunan Erdoğan, İstanbulun 31 Martta Muratına ereceğine söyledi.