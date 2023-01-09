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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar / 08.01.23
Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar / 08.01.23

Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar / 08.01.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Başkan Erdoğan'dan “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalar / 08.01.23

Takvim 02:17
02

Başkan Erdoğan'dan 'Nobel'lik barış diplomasisi! Putin ve Zelenskiy'le yaptığı görüşme sonuç verdi: Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes / 06.01.23

Takvim 02:06
03

Yunan gazeteci Tsakaleas, Fenerbahçe'nin gözdesi Koulierakis hakkında konuştu / 01.01.23

Takvim 01:35
04

Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı! Başına 30 dikiş atıldı / 08.01.23

Takvim 01:02
05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinde patlayan göçmen operasyonu! Göç İdaresi’nin uygulamasına çökecekti ama... / 08.01.23

Takvim 02:34
06

Brezilya'da yaşananların dünü ve bugünü! Gezi Parkı ve 17-25 Aralık kumpasında neyse şimdi de o... | Başrolde CIA ve ABD / 08.01.23

Takvim 02:51
07

İşte Sinan Ateş suikastının şeması! Cinayette 17 kişiye farklı görev / 08.01.23

Takvim 02:06
08

FETÖ'cü eski yüzbaşı İstanbul'da enselenerek tutuklandı / 08.01.23

Takvim 00:40
09

Bursa'da Cem Muhammet'i çöp eve kilitleyen teyze hakkında istenen ceza belli oldu / 08.01.23

Takvim 02:07
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