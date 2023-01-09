Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalyada düzenlenen “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlere ilişkin net mesaj veren Başkan Erdoğan, 4-5 aylık dönemde yoğun bir çalışma yapacağız. İnşallah seçimlere kısa bir süre var. Sandıkları patlatacağız. 2023ten sonrasını da Türkiyede imar edeceğiz. dedi. Başörtüsü düzenlemesine ilgili konuşan Erdoğan, Kimin demokrasi ve özgürlükten kimin yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu düzenlemenin 400ün üzerinde oyla geçeceğini ümit ediyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Rusya - Ukrayna krizinde yürütülen barış diplomasisine de dikkat çekti.