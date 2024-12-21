Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısırın başkenti Kahirede düzenlenen D-8 Zirvesindeki temaslarının ardından dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Suriyenin düştüğü yerden yeniden ayağa kalkacağını ifade eden Başkan Erdoğan, En önemli adımlardan bir tanesi anayasanın inşasıdır. Bu konuda biz, başta Sayın Colani olmak üzere yeni Suriye yönetiminde yer alan isimlerle iletişimi başlatmış durumdayız. dedi. Bir dönem Esad af ilan etti Suriyelileri gönderin diyen muhaliflere çok sert tepki gösteren Erdoğan, Sednayadaki Esad zulmünü hatırlattı. Diktatör Esadın hesap vereceğini belirten Erdoğan, Türkiyenin Suriyenin yanında olduğunu dile getirdi. İsrailin Gazze ve Lübnandan sonra Suriyedeki Golan işgaline de değinen Erdoğan, Yarın, pişman olmamak için, bugün yaptığımız uyarıları dikkate alıp gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyorum. ifadeleriyle uluslararası topluma çağrı yaptı.