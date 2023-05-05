Başkan Recep Tayyip Erdoğandan 7li koalisyonun Kandilin övgüsüne mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğluna çok sert tepki gösterdi. Kandildeki eli kanlı baronların Kılıçdaroğlunu desteklediğini belirten Erdoğan, Kandil’deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor. Pensilvanya’daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor ifadelerini kullandı. 7li koalisyonun riyakar siyasetine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Samsun’da vatan-millet deyip Van’da Selo’ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs’ta hep birlikte indireceğiz dedi.