Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı programında konuştu. Avrupa Türk toplumu olarak saflarımızı sıklaştırmalıyız diyen Erdoğan, Milletçe güçlü olmak durumundayız dedi. Öte yandan Batı ve ABDnin İsrailin Gazze soykırımına tepki gösteren Erdoğan, Gazzede tüm bu vahşet yaşanırken hiçbir Batılı lider sesini yükseltmedi. İsraile artık yeter diyecek bir cesur yürek çıkmadı şeklinde konuştu. Erdoğan, ABDdeki Gazze eylemlerine de değinerek, ABDde katliama tepki gösteren vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler linç ediyor, işkenceye maruz kalıyor ifadelerini kullandı.