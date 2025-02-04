Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ihmali olan herkesin hesap vereceğini belirten Erdoğan, turizm sektörüne daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu. Sağlık sisteminde yapılan düzenlemeleri duyurarak, raporlu ilaçların aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Deprem bölgesindeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Erdoğan, şimdiye kadar 201 bin 431 bağımsız birimin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.