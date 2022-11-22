Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, 2022 Dünya Kupası açılış maçı nedeniyle Katara yaptığı ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamalarda Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili de konuştu. Erdoğan harekatla ilgili olarak Bedelini ödetiriz. dedi. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin kumar masası sözlerine yanıt verirken Sayın Akşenerin kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Katarda Mısır lideri Sisi ile temasına ilişkin de açıklama yaptı. Erdoğan, Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. dedi.