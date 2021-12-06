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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız / 05.12.21
Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız / 05.12.21

Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız / 05.12.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız / 05.12.21

Takvim 07:14
02

Dünyaca ünlü dizi gerçek oldu! İstanbul'da genç kıza ilaç içirip tecavüz ettiler / 05.12.21

Takvim 03:15
03

En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye! İşte memur maaşına yapılacak zam miktarı

Takvim 01:14
04

Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Takvim 00:50
05

Tedarik sıkıntısı ve çip krizi! 2021 araç fiyatları uçuşta: 2. elde fiyatlar çıldırdı, sıfırı geçti

Takvim 02:40
06

Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ çılgınlığına dikkat! Verilerinizi koruyarak alışveriş yapabilirsiniz

Takvim 00:56
07

Öğretmenlere müjdeli haber! Öğretmenler yeni haklara kavuşuyor: Kadrolu-sözleşmeli ayrımı kalkıyor / 02.12.2021

Takvim 00:58
08

Washington Post: İsrailli casus yazılım Pegasus, ABD'li diplomatların telefonlarına yüklendi / 03.12.21

Takvim 01:16
09

Ali Koç istikrarını koruyor! Pereira 153 gününü dolduruyor / 03.12.21

Takvim 00:35
10

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı 'Milletin Sesi Mitingi'nde konuşma yapan kişi FETÖ'cüymüş / 06.12.21

Takvim 01:51

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