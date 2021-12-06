Başkan Erdoğan'dan Katar ziyareti öncesi flaş asgari ücret açıklaması: İşçimizi zora sokmayacağız / 05.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Saninin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitenin Yedinci Toplantısına katılmak üzere Katara gitti. Başkan Erdoğan, Katara hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Katarla imzalanacak iş birliği anlaşmalarından ve yatırımlardan bahseden Başkan Erdoğan, Türk işadamlarına yönelik Katarın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlardır. Katardaki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarındadır. dedi. Asgari ücretle ilgili konuşan, Daha önce de söylediğim gibi, biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. ifadelerini kullandı. GKRYdeki alçak saldırıya tepki gösteren Erdoğan, Bu olay karşılıksız kalmayacak. Bedelini ağır olarak ödersiniz. dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise Erdoğanın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor dedi.