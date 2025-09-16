Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Dohada. İsrailin 9 Eylülde Katardaki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından olağanüstü toplanan zirve Katarın başkentinde başladı. Başkan Erdoğan, İsrail’in bölge ve dünya barışını tehdit eden katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlar verdi. Başkan Erdoğan konuşmasında, Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. dedi. Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.