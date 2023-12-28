Başkan Recep Tayyip Erdoğan 100. yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Irakın kuzeyinde şehit olan 12 askerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyen Erdoğan, 36 saatte 54 terörist yok edildi. Terör saldırıları kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacak dedi. Katil Netanyahunun Nazi kamplarına da tepki gösteren Erdoğan, Senin Hitlerden ne farkın var? dedi. Öte yandan Gazzede yaşananlara sessiz kalan BM ve Batı medyasını da eleştiren Erdoğan, Gerçekten sınıfta kaldılar. Almanya hala Hitlerin bedelini ödüyor. O yüzden sesi çıkmıyor. Bizim İsraile borcumuz yok şeklinde konuştu.