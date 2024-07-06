Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24üncü Devlet Başkanları Zirvesinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriyede terörle mücadele ettiklerini belirten Erdoğan, bir soru üzerine, Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye’nin geleceğinin inşası için mühimdir. dedi. Türkiyenin Karadeniz Tahıl Koridoru’nu yeniden işler hale getirmek için çalışmaları hızlandırdığını ifade eden Erdoğan, Biz o zemini oluşturmak ve korumak noktasında, bugüne kadar olduğu gibi, üzerimize düşeni yapmaya hazırız. şeklinde konuştu.