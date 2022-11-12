Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABDden sonra İngilterenin kapısında icazet yoklayan ve Türkiyeye kara para iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki gösterdi. Erdoğan, Bir belge varsa çıkar belgeni göster. Elinde bir belge yoksa nasıl oluyor da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne “uyuşturucu kaçakçılığı yaparak bütçesini dengeliyor” dersin. Daha ileri konuşmayayım. Zor sabrediyoruz. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Şimdi “temiz para getireceğim” diyor. Sen kimsin? Hani Londra’ya gidişi eleştiriyordun? Buradan getireceğin parayı kime getireceksin? Sen iş adamı mısın? Senin yanında böyle bir para talebinde bulunan birileri mi var? ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.