Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bağcılarda yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlunun seccadeye ayakkabısıyla basarak poz vermesine tepki gösterdi. Erdoğan, Talimat Pensilvanyadan dedi. Öte yandan İYİ Parti İl Teşkilatına düzenlenen silahlı saldırıda kendisine iftira atan Meral Akşenere de tepki gösteren Erdoğan, Utan utan. Tayyip Erdoğanın hayatında böyle ahlaksızlık yok. Senin varsa bilemem. Özür dileyebilecek misin? şeklinde konuştu.