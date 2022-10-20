Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ABDdeki gezisinde kayıp 8 saati dile getirdi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu Benzin istasyonuna girmiş, hamburgerci varmış, 8 saat orada geçmiş. Bu görüntüleri vermek için ta oralara kadar gitmeye gerek yoktu. Ülkemizde de benzer görüntüleri verebilirdi. Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları, karanlık kısımları var. Bu zatın ABDde görüştüğü FETÖ iltisaklı kişilerle muhasebeyi yapmak da 6lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum. sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Sayın Kılıçdaroğluna açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım sözleriyle de adaylık çağrısında bulundu.