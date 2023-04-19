Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 7li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğluna yüklenen Başkan Erdoğan, Teröristlerle öyle bir pazarlık yapmış ki HDPlilerin CHPye hakaretlerine bile ağzını açıp tek kelime edemiyor. Değmez bay bay Kemal, gidicisin gidici. ifadelerini kullandı. Erdoğan kentsel dönüşüme ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, Deprem tehlikesinin olduğu 7 coğrafi bölgede, 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık. dedi.