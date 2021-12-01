Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'MGK' ve helalleşme tepkisi! Bu kişi siyaseti anlamamış... / 30.11.21

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlunun Milli Güvenlik Kurulunda ekonomi meselesinin görüşülmesini eleştirmesine tepki gösterdi. Erdoğan, Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSKyı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti. Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGKda görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlunun helalleşme çıkışından sonra AK Partiye destek verenleri gayri milli ilan etmesine de tepki gösterdi.