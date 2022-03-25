Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına sert tepki: Akıl mantık yok! / 25.03.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunun skandal açıklamalarına tepki gösteren Başkan Erdoğan, Sadece Mart ayında liderlerle 40’ın üzerinde yüz yüze görüşmem ya da telefon temasım oldu. Şimdi kalkıp da “Dünya Türkiye’ye sırtını dönüyor” demek akılla, mantıkla izah edilecek bir şey değil. dedi. Yeni seçim kanunuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Fazla zaman harcamadan süratle inşallah bu yeni yasayı çıkaracağız. ifadelerini kullandı.