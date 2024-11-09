Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan ve Macaristandaki temaslarının ardından dönüş yolunda önemli değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trumpla görüşmesinin detaylarını açıkladı. Trumpı Türkiyeye davet ettiğini belirten Erdoğan, Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. dedi. Yeni dönemde Trumptan taleplerini de sıralayan Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPGye desteğin sonlanması ve İsraile dur denilmesini isteyeceklerini ifade etti.