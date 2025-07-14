Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampının kapanışında tarihi mesajlar verdi. Türkiyenin önünde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Erdoğan, Ne yaparlarsa yapsınlar bu defa başaramayacaklar. Bizi kutlu yolculuğumuzdan geri döndüremeyecekler! Evlatlarımız Terörsüz Türkiyede yaşayacak mesajı verdi. Özgür Özeli CHPnin başındaki karikatür tip olarak niteleyen Erdoğan, Dünyada kartlar yeniden karılıyor. Türkiye, iç gündemlerle meşgul edilerek değişimin dışında bırakılmak isteniyor. Bizim muhatabımız kuklalar değil, onları parmaklarında oynatan kuklacılardır dedi. Erdoğan liderlerden Terörsüz Türkiye konusunda telefonlar aldığını belirtip 86 milyonun değil tüm İslam coğrafyasının gözü bu kadronun üzerindedir. Şimdi ülke ve milletçe hakkımız olanı alma vaktidir ifadelerini kullandı.