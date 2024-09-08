Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Temizlenen İzmit Körfeziyle ilgili konuşan Erdoğan, Haliçi temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezini de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezinin yaşadığı pislik İzmitte olmayacak. dedi. Lafla çevrecilik yapmadıklarını belirten Erdoğan, Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. ifadelerini kullandı.