Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezinde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İyi ki doğdun Reis tezahüratları ve alkışlarla kürsüye gelen Başkan Erdoğan için özel bir şarkı çalındı. TSK komuta kademesini hedef alan CHPli Özgür Özele sert tepki gösteren Erdoğan, Başkomutan olarak sana sesleniyorum: ayaklarını denk al almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve haddi sende değildir, haddini bileceksin. dedi. Erdoğan, Özele tazminat dahil her türlü davanın açılacağını bildirdi.