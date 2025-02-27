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Başkan Erdoğan'dan komuta kademesini hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: Ayağını denk al! / 27.02.25

Başkan Erdoğan'dan komuta kademesini hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: Ayağını denk al! / 27.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan komuta kademesini hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: Ayağını denk al! / 27.02.25

Takvim 07:00
02

Galatasaray'dan şaşırtan transfer! Orta sahanın yeni yıldızı olacak / 27.02.25

Takvim 07:19
03

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler sözleri gündemi salladı! Tartışmalar alev alev / 27.02.25

Takvim 03:14
04

Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası masa yeniden Türkiye'de kuruluyor: ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek / 27.02.25

Takvim 05:39
05

CHP'den CHP'lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" İmamoğlu'na sert daldı / 27.02.25

Takvim 03:04
06

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi: "Ne korku var ne yeis iyi ki doğdun Reis" / 27.02.25

Takvim 07:07
07

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan hacı adayları 3,5 ayın sonunda İstanbul'a ulaştı / 27.02.25

Takvim 07:08
08

ABD Başkanı Trump tarih vererek duyurdu: Zelenskiy madenler anlaşmasını imzalamak üzere Beyaz Saray'a geliyor! / 27.02.25

Takvim 03:20
09

DEM Parti'ye 3. kez İmralı onayı çıktı: "Öcalan'la görüşme sonrası kapsamlı açıklama yapılacak" / 27.02.25

Takvim 05:56
10

Fırtına kupada turladı! Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 5-2 | MAÇ SONUCU / 27.02.25

Takvim 03:04
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